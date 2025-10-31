В Госдуме предложили ввести обязательную видеосъемку всех сделок с жильем
Помимо видеофиксации, также предложили внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судами и нотариусами
В Госдуме прозвучало предложение ввести обязательную видеосъемку всех сделок с недвижимостью, включая очные, а также создать централизованный реестр таких видеозаписей. Эта мера, по мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, необходима для борьбы с участившимися случаями мошенничества на рынке жилья, пишет РИА «Новости».
Разворотнева заявила, что увеличение числа мошеннических схем при сделках с недвижимостью требует серьезных изменений в законодательстве. Она подчеркнула, что уже два года ведется активная работа над законом, регулирующим риелторскую деятельность, в сотрудничестве с профессиональным сообществом.
Среди многочисленных инициатив, которые сейчас активно обсуждаются, предложение об обязательной видеофиксации сделок с жильем является одним из ключевых. Предполагается, что централизованный реестр этих видеозаписей может быть создан при Росреестре или Минюсте.
- Помимо видеофиксации, Разворотнева также предложила внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судами, нотариусами, банками, страховыми компаниями и риелторами для повышения прозрачности и безопасности операций с недвижимостью.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».