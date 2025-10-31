В Госдуме предложили ввести обязательную видеосъемку всех сделок с жильем

Помимо видеофиксации, также предложили внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судами и нотариусами

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме прозвучало предложение ввести обязательную видеосъемку всех сделок с недвижимостью, включая очные, а также создать централизованный реестр таких видеозаписей. Эта мера, по мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, необходима для борьбы с участившимися случаями мошенничества на рынке жилья, пишет РИА «Новости».

Разворотнева заявила, что увеличение числа мошеннических схем при сделках с недвижимостью требует серьезных изменений в законодательстве. Она подчеркнула, что уже два года ведется активная работа над законом, регулирующим риелторскую деятельность, в сотрудничестве с профессиональным сообществом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди многочисленных инициатив, которые сейчас активно обсуждаются, предложение об обязательной видеофиксации сделок с жильем является одним из ключевых. Предполагается, что централизованный реестр этих видеозаписей может быть создан при Росреестре или Минюсте.



Помимо видеофиксации, Разворотнева также предложила внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судами, нотариусами, банками, страховыми компаниями и риелторами для повышения прозрачности и безопасности операций с недвижимостью.

Анастасия Фартыгина