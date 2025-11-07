Илон Маск получит премию в $1 трлн от Tesla

Ранее сообщалось, что он грозился уходом из компании, если ему не выплатят компенсацию

Акционеры Tesla одобрили выплату компенсационного пакета гендиректору компании Илону Маску в размере около $1трлн. Решение было принято в ходе ежегодного собрания инвесторов, сообщает ТАСС.

За предложение проголосовали 75% акционеров. По данным агентства Bloomberg, эта выплата станет крупнейшей в истории США для руководителя компании.

Сообщается, что Илон Маск не получает фиксированной зарплаты в Tesla — его вознаграждение формируется за счет премиальных выплат. В начале сентября компания представила новую десятилетнюю схему компенсационной премии для предпринимателя. Ключевым условием программы является увеличение рыночной капитализации Tesla с текущих $1,4 трлн до $8,5 трлн. Помимо этого, компания должна достичь производственных показателей: выпустить 20 млн автомобилей и 1 млн роботов, а также запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси. При выполнении всех условий Маск получит контроль примерно над 25% акций компании.

Ранее, в конце октября, телеканал CNBC сообщал, что Илон Маск может покинуть пост руководителя Tesla, если акционеры не одобрят предложенный компенсационный пакет на сумму около $1 трлн.

Ранее отец Илона Маска, инженер-механик и пилот Эррол Маск, в рамках своего визита в Татарстан провел встречу с ИТ-сектором республики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



