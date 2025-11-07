Новости общества

Рэпер Канье Уэст извинился перед евреями за свои антисемитские слова

08:34, 07.11.2025

Он встретился с раввином Йошияху Пинто в Нью-Йорке

Фото: скриншот видео РИА Новости

Рэпер Канье Уэст публично извинился перед еврейским народом за свои прошлые антисемитские и нацистские высказывания. Встреча состоялась в Нью-Йорке, где исполнитель лично пообщался с раввином Йошияху Пинто, сообщают РИА «Новости».

Во время встречи Уэст признал, что его поведение было вызвано проблемами, включая биполярное расстройство, которое приводило к экстремальному выражению идей. Раввин поддержал инициативу артиста исправиться и напомнить ему о значимости покаяния в иудаизме.

— Я считаю для себя поистине благословением сегодня сидеть здесь с вами, — сказал в своем обращении к раввину Уэст.

Ранее Канье Уэст официально изменил имя на Йе Йе.

Наталья Жирнова

