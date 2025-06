Канье Уэст официально изменил имя на Йе Йе

Американский рэпер Канье Уэст вновь официально сменил имя. Согласно информации газеты New York Post, теперь его зовут Йе Йе.

В деловых документах, поданных финансовым директором Хуссейном Лалани, указано новое имя музыканта — Йе Йе. Ранее в документах фигурировало имя Йе Уэст. Новое имя указано во всех компаниях рэпера, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc.

При этом сам Канье Уэст пока не делал публичных заявлений о своем решении. Представители музыканта также пока не комментировали произошедшее.