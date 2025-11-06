Путин открыл Центр развития футбола в Казани
В рамках второго этапа комплекс дополнили два искусственных поля и общежитие
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл Центр развития футбола в Казани. Итоги второго этапа строительства комплекса представил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
Открытие произошло в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава».
В рамках второго этапа строительства комплекса открыты жилой блок для воспитанников и два новых футбольных поля с искусственным покрытием.
