Новости спорта

05:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Путин открыл Центр развития футбола в Казани

17:05, 06.11.2025

В рамках второго этапа комплекс дополнили два искусственных поля и общежитие

Путин открыл Центр развития футбола в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл Центр развития футбола в Казани. Итоги второго этапа строительства комплекса представил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Открытие произошло в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава».

В рамках второго этапа строительства комплекса открыты жилой блок для воспитанников и два новых футбольных поля с искусственным покрытием.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также