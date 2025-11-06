Песков: Россия не готовится к ядерным испытаниям

Власти пытаются разобраться в целесообразности таких действий

Россия не готовится к ядерным испытаниям, но пытается разобраться в целесообразности таких действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент Путин повторил, что Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И мы остаемся верны своим обязательствам. Но принимая во внимание все, что было сказано в ходе оперативного совещания Совбеза со стороны участников этого совещания по просьбе президента, президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала такой подготовки, — напомнил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что на данный момент Россия пытается разобраться в целесообразности начала ядерных испытаний:

— То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации.



Елизавета Пуншева