В Грузии возбудили уголовное дело против Михаила Саакашвили

Его обвиняют в саботаже, призывах к госперевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий. Их обвиняют в саботаже, призывах к госперевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности, заявил генпрокурор страны Георгий Гваракидзе на брифинге.

— По делу о саботаже, оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности и за призыв к госперевороту уголовное преследование началось против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, — заявил Гваракидзе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным прокуратуры, после проигранных оппозицией парламентских выборов в октябре 2024 года Джапаридзе, Вашадзе, Хоштария, Гварамия, Мелия, Хазарадзе и Джапаридзе стали устраивать акции протеста для радикализации обстановки. Они призывали к революции и свержению власти. Что касается Саакашвили, то он призывал население к противоправным действиям и блокировке правительственных зданий посредством социальных сетей.

В середине марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы.

Экс-президент проходит по шести уголовным делам. Два из них касаются разгона акции протеста 7 ноября 2007 года. В начале марта его приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств — более 3,2 млн долларов.

Елизавета Пуншева