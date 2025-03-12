Экс-президента Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы за растрату госсредств

Фото: Динар Фатыхов

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств. Об этом сообщили на телеканале «Мтавари архи».

Судебное разбирательство касалось обвинений, выдвинутых против Саакашвили в 2014 году, это дело известно как «дело пиджаков». Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд, включая покупку одежды, оплату обучения своего сына, косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и даже самолета, а также приобретение наручных часов.

Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию, но он получил лишь штраф в размере 3 тыс лари (более $1 тыс).

Саакашвили, находящийся в заключении с 2021 года, ранее отрицал все обвинения и заявлял о политически мотивированном преследовании.

Анастасия Фартыгина