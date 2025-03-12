Экс-президента Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы за растрату госсредств
Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств. Об этом сообщили на телеканале «Мтавари архи».
Судебное разбирательство касалось обвинений, выдвинутых против Саакашвили в 2014 году, это дело известно как «дело пиджаков». Обвинение утверждало, что экс-президент использовал госсредства для личных нужд, включая покупку одежды, оплату обучения своего сына, косметические процедуры, аренду дорогих автомобилей и даже самолета, а также приобретение наручных часов.
Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили. Суд также признал виновным бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию, но он получил лишь штраф в размере 3 тыс лари (более $1 тыс).
Саакашвили, находящийся в заключении с 2021 года, ранее отрицал все обвинения и заявлял о политически мотивированном преследовании.
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