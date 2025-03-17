Саакашвили приговорили еще к 4,5 года лишения свободы

Фото: Максим Платонов

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после его возвращения с Украины. Политик приехал на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

Экс-президент проходит по пяти уголовным делам. Сейчас Тбилисский городской суд рассматривает два дела против Саакашвили, оба касаются разгона акции протеста 7 ноября 2007 года. На прошлой неделе его приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств — более 3,2 млн долларов. Как отмечал судья Бадри Кочламазашвили, Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.