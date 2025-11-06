В Набережных Челнах задержали местного жителя за изготовление взрывчатки

Возбуждено уголовное дело

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

В Набережных Челнах задержали местного жителя, который изготавливал огнестрельное оружие и взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и МВД изъяли взрывчатые вещества, составные части самодельного пистолета-пулемета.

В отношении челнинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Следственные действия продолжаются.

Елизавета Пуншева