В Набережных Челнах задержали местного жителя за изготовление взрывчатки
Возбуждено уголовное дело
В Набережных Челнах задержали местного жителя, который изготавливал огнестрельное оружие и взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и МВД изъяли взрывчатые вещества, составные части самодельного пистолета-пулемета.
В отношении челнинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».
Следственные действия продолжаются.
