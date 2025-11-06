Российские ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников
Большинство из них перехвачены над территорией Волгоградской области
Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны страны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, семь БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, — говорится в сообщении.
Напомним, в Татарстане с 03:57 до 08:22 действовал режим беспилотной опасности.
