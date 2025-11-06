Российские ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Большинство из них перехвачены над территорией Волгоградской области

Фото: Динар Фатыхов

Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны страны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, семь БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, — говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане с 03:57 до 08:22 действовал режим беспилотной опасности.

Елизавета Пуншева