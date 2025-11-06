Казань стала вторым городом России по карьерным возможностям, опередив Санкт-Петербург

В топ-7 городов с наиболее благоприятными условиями вошли Набережные Челны

Фото: Артем Дергунов

Казань значительно улучшила свои позиции в рейтинге лучших городов России для построения карьеры. По итогам опроса, столица Татарстана заняла второе место, опередив Санкт-Петербург. Об этом «Реальному времени» сообщили в SuperJob.

В исследовании приняли участие 20,5 тыс. экономически активных граждан, проживающих в городах с численностью населения более 500 тысяч человек. Респондентам предлагалось оценить свои города с точки зрения карьерных перспектив.

Москва традиционно удерживает лидирующие позиции: 69% ее экономически активных жителей считают столицу лучшим городом для профессионального роста и увеличения дохода. Казань продемонстрировала впечатляющий результат, набрав 54% положительных голосов и поднявшись на вторую строчку рейтинга. Санкт-Петербург, получивший 53% одобрительных ответов, опустился на третью позицию, разделив ее с Екатеринбургом, который также набрал 53%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В топ-7 городов с наиболее благоприятными условиями для карьеры также вошли Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%), что подчеркивает растущий потенциал региональных центров.

Однако не во всех городах ситуация одинаково позитивна. Наименьшие карьерные возможности, по мнению жителей, предоставляют Оренбург и Ульяновск (всего по 18% положительных ответов), Волгоград (21%), а также Новокузнецк, Липецк и Киров (по 22%).

За последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих свои города лучшими для карьеры, незначительно снизилось (на три и четыре процентных пункта соответственно). На фоне этого наблюдается заметный рост позитивных оценок в ряде региональных центров. Наибольший прирост продемонстрировали Владивосток и Набережные Челны, прибавившие по семь процентных пунктов к своим показателям.

Большинство ИТ-специалистов Татарстана выбирают работу в своем родном регионе, отвергая предложения о переезде в Москву или Санкт-Петербург.

Рената Валеева