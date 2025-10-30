ИТ-специалисты Татарстана предпочитают работу в родном регионе

Лишь 2% опрошенных айтишников из Татарстана согласились бы на релокацию, несмотря на то, что 17% получили предложения о работе в столицах

По данным исследования ИТ-холдинга Т1 и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, подавляющее большинство ИТ-специалистов Татарстана выбирают работу в своем родном регионе, отвергая предложения о переезде в Москву или Санкт-Петербург.

Исследование показало, что лишь 2% опрошенных айтишников из Татарстана согласились бы на релокацию, несмотря на то, что 17% получили предложения о работе в столицах. Основная масса специалистов (36%) предпочитает трудиться в местных компаниях, 12% выбирают региональные филиалы крупных ИТ-игроков, а 2% стремятся устроиться в международные корпорации.

Интерес к московским и питерским компаниям у татарстанцев также присутствует: почти половина респондентов (48%) хотели бы работать на федеральные компании, но в удаленном формате. Более того, если бы в Татарстане открылся офис крупной федеральной компании, 52% опрошенных заявили бы о готовности работать там, не покидая родной регион.

Основными причинами отказа от переезда стали комфорт и личные обстоятельства. 62% респондентов отметили, что жизнь в регионе дешевле и удобнее, 54% не хотят разлучаться с семьей и близкими.

Треть опрошенных (33%) указали на недостаточный уровень зарплат в столицах, а 32% просто не желают менять привычное окружение. Для 28% важны климат и природа, а 25% считают, что уже имеют хорошие условия для работы.

Путь в профессию для татарстанских айтишников разнообразен: 62% получили образование в вузах или колледжах, остальные пришли в отрасль с другими профилями. Самыми распространенными способами входа в профессию стали самообразование (57%) и обучение в процессе работы (52%).

Тем не менее восприятие карьерных возможностей в регионе остается неоднозначным. Почти половина специалистов (45%) уверены, что региональных возможностей для старта в ИТ достаточно, однако 14% считают их ограниченными, а треть (33%) — явно недостаточными. Это подчеркивает необходимость развития образовательных и карьерных программ.

Интересно, что мнения местных айтишников относительно оценки профессиональных заслуг разделились: почти треть (31%) считает, что для успеха кадрам из регионов приходится работать «в два раза больше», чем их столичным коллегам. В то же время 17% уверены, что все оцениваются исключительно по результатам и дискриминации нет.

