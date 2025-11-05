Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева, подчеркнув его значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В послании Путин отметил, что ушел из жизни «замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек». Президент подчеркнул, что Юрий Александрович «всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных «звезд».

О кончине Юрия Николаева во вторник сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе. Позднее телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале уточнила, что Юрий Александрович скончался в больнице в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году он окончил ГИТИС по специальности «актер театра и кино» и с 1970 по 1975 год служил в Театре имени Пушкина. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря работе на телевидении, где начал карьеру в 1973 году. Николаев был бессменным ведущим популярных передач, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Анастасия Фартыгина