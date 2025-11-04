Скончался телеведущий Юрий Николаев
Ранее СМИ писали, что телеведущий долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких
На 77-м году жизни скончался актер, телеведущий, народный артист России Юрий Николаев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Николай Цискаридзе.
Ранее СМИ писали, что телеведущий долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.
Юрий Николаев вел телепередачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».
