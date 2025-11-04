Новости происшествий

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался телеведущий Юрий Николаев

21:16, 04.11.2025

Ранее СМИ писали, что телеведущий долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких

Скончался телеведущий Юрий Николаев
Фото: взято с сайта kremlin.ru

На 77-м году жизни скончался актер, телеведущий, народный артист России Юрий Николаев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Николай Цискаридзе.

Ранее СМИ писали, что телеведущий долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.

Юрий Николаев вел телепередачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также