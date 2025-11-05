В Татарстане возросло число обладателей дорогостоящих авто и «миллионных» вкладов

Налогоплательщикам республики предстоит уплатить 19,9 млрд рублей по итогам текущего года

«Мы стараемся найти компромисс с налогоплательщиками»

В текущем году татарстанцам предстоит уплатить имущественных налогов на общую сумму 11,5 млрд рублей. Эта цифра на 1,8 млрд, или на 18%, превысила показатели прошлого года. Об этом сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на брифинге «Об уплате имущественных налогов в Республике Татарстан в 2025 году».

Основной причиной такого роста стал земельный налог, который достиг 1,9 млрд рублей, увеличившись на 35%. Это обусловлено в первую очередь кадастровой переоценкой земельных участков, а также ростом количества облагаемых объектов и числа налогоплательщиков. По транспортному налогу сумма к уплате составит 5,7 млрд рублей. Налог на имущество (недвижимость) достигнет 3,9 млрд рублей, показав прирост в 22%.

По состоянию на сегодняшний день в консолидированный бюджет республики поступило 4,5 млрд рублей налогов. Сафиуллин напомнил, что объем налоговой задолженности перед бюджетной системой Татарстана составляет 11,2 млрд рублей.



— Мы понимаем сложную экономическую ситуацию, но надеемся, что мы не допустим роста задолженности. Планируем выйти на конец года с той же суммой задолженности на начало текущего года. Мы стараемся найти компромисс с налогоплательщиками, — рассказал Сафиуллин.

Татарстанцы с миллионами на вкладах должны уплатить 7,5 млрд рублей

Статистика собираемости налогов по годам показала рост активности граждан. Процент сбора составил 98,9% в 2022 году и 99,1% в 2023 году. В 2024 году, благодаря эффективной работе по взысканию задолженностей прошлых лет, этот показатель достиг 101%, превысив текущие начисления. В целом общая сумма начисленных налогов составляет 9,8 млрд рублей.

В текущем году налоговые обязательства граждан, получивших доход от процентов по банковским депозитам, оцениваются в 8,4 млрд рублей, показатель вырос в 2,4 раза.

— Сумма очень большая, — заключил Сафиуллин.

Из них 7,5 млрд — с процентов по вкладам в банках. При этом около 70 тысяч граждан уже уплатили 2,2 млрд рублей НДФЛ с таких доходов. Для них крайний срок погашения налоговых обязательств — 1 декабря.

Помимо этого, в 2024 году количество дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных в Татарстане и подпадающих под повышенное налогообложение, достигло 389 единиц. Это превышает показатель 2023 года, когда таких автомобилей было 285, напомнил Сафиуллин.

Максимальная сумма транспортного налога составила 380 тысяч рублей. Это был Aston Martin, на котором любил ездить «известный спецагент».

Также на территории республики проживают 36 рублевых миллиардеров.

Татарстанцам направили 2,1 млн уведомлений

Рассылка налоговых уведомлений в Татарстане стартовала 20 сентября. К настоящему моменту жителям региона направлено 2,1 млн уведомлений. Общая сумма начисленных налогов, указанная в этих уведомлениях, составляет 19,9 млрд рублей.

Налоговые уведомления не формируются и не направляются налогоплательщикам в следующих случаях:

наличие налоговых льгот, полностью освобождающих от уплаты налога;

полное покрытие налоговых обязательств за счет положительного сальдо Единого налогового счета (ЕНС);

если общая сумма начислений составляет менее 300 рублей.

Важно отметить, что в большинстве случаев налоговые уведомления направляются в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или портал «Госуслуги».

В случае если налогоплательщик не получил сводное налоговое уведомление (при отсутствии указанных выше оснований для его ненаправления), он может обратиться за разъяснениями или получением дубликата в любой МФЦ или территориальный налоговый орган Татарстана.



