Мишустин провел рабочую встречу с главой Роскачества Протасовым

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым. В ходе встречи глава правительства отметил значимость работы организации, особенно в контексте снижения административной нагрузки на бизнес.

Роскачество отмечает в 2025 году десятилетний юбилей. Сообщается, что за этот период организация создала эффективную систему оценки качества товаров и услуг, а присвоенный знак качества стал для потребителей гарантией соответствия продукции высоким стандартам.



Особое внимание уделяется поддержке территориального брендинга. Роскачество участвует в развитии брендов «Продукция Кавказа» и «Сделано на Дону», а также присваивает товарам сертификаты «Сделано в России». Благодаря помощи Роскачества во внедрении современных систем менеджмента качества уровень доверия потребителей к российским товарам вырос на 11%.

Сообщается, что сертификаты Роскачества уже признаны во многих странах Азии и Персидского залива, что способствует выходу российской продукции на зарубежные рынки.

В сфере туризма Роскачество разрабатывает новые ГОСТы, включая стандарты семейного отдыха и устойчивого туризма, а также стандарты приема иностранных гостей. Запущена федеральная премия «Сервис-страна» для оценки качества обслуживания.

Наталья Жирнова