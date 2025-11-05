Россия и Белоруссия утвердили план сотрудничества по безопасности на 2 года

Встреча состоялась на полях совещания секретарей стран СНГ

Фото: Максим Платонов

Секретари совбеза России и Белоруссии подписали план взаимодействия на ближайшие два года. Документ был утвержден 5 ноября в ходе встречи секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, сообщает ТАСС.

Встреча состоялась на полях совещания секретарей стран СНГ. Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым темам региональной безопасности. Александр Вольфович подчеркнул значимость выбранного формата взаимодействия, отметив высокий интерес партнеров по СНГ к обсуждению современных вызовов и угроз.



— Мы постоянно находимся в контакте. Вопросы, которые обсуждают наши руководители, требуют нашего постоянного внимания, — обратился Шойгу к белорусскому коллеге.

Ранее Владимир Путин обсудил с Совбезом безопасность на зимних дорогах.

Наталья Жирнова