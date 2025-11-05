В Елабуге состоится конференция по археологии бронзового века

Ирада Аюпова заявила, что ананьинская культура — важнейшая страница историко-культурного наследия республики

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийская конференция «Ананьинский мир: археология бронзового и раннего железного веков Северной Евразии» пройдет в Елабуге с 11 по 14 ноября 2025 года. Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения известного советского археолога и востоковеда Алексея Шмидта. Об этом сообщил Минкульт Татарстана на пресс-конференции.

Организаторы конференции — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и директор Института археологии имени Альфреда Халикова Айрат Ситдиков — представили программу предстоящего события.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Ананьинская культура — важнейшая страница нашего историко-культурного наследия. Сегодня в Республике Татарстан ведется большая работа по сохранению и популяризации памятников этой культуры, — подчеркнула Ирада Аюпова.

Сообщается, что важным объектом является Ананьинский могильник, входящий в состав Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Этот археологический памятник относится к I тысячелетию до нашей эры. Более 1,5 тыс. артефактов, найденных при раскопках могильника, хранятся в музеях Татарстана, России и зарубежных странах.

Наталья Жирнова