На реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево выделят еще 10 млн рублей

Эти деньги пойдут на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по нескольким направлениям

На капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево в Нижнекамске выделят еще 10 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Бегишево направят 28 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на работы по изучению местности, разработке чертежей и планов с использованием специальной системы координат (МСК-16).

Нынешняя госзакупка заключается в выполнении работ по разработке проектной и рабочей документации по нескольким направлениям:

в части искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети ИВПП;

в части замены светосигнального оборудования (ССО) ИВПП;

в части электроснабжения, внешних сетей связи, кабельных переходов электроснабжения и связи сектора ИВПП.

Общая сумма всех трех госзакупок составит 10,2 млн рублей.

Наталья Жирнова