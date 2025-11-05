В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 18%

С начала осени зарегистрировано 10 тыс. случаев заражения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала осеннего сезона зарегистрировали 10 тыс. случаев заражения гриппом и ОРВИ — это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Заболеваемость соответствует сезонному уровню, ничего нового не наблюдается. <...> Доля гриппа в общей структуре пока составляет лишь 3% — 8 случаев заражения за последнюю неделю. Но нужно учесть, что сезон гриппа только начинается и заболеваемость станет выше, — сказала она.

Относительно недели 20—26 октября на прошлой неделе заболеваемость возросла на 8%, однако конкретных цифр Авдонина не озвучила. По ее словам, такой рост не критичен и связан с началом сезона заболеваемости.

Авдонина добавила, что в последнее время снизилась заболеваемость среди детей школьного возраста — это связано с их разобщенностью во время каникул.

По коронавирусу «ситуация спокойная»: на прошлой неделе зарегистрировано 92 случая заражения. Это на 32% меньше, чем на неделе 20—26 октября, и в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Также снижается заболеваемость корью — за год количество случаев заражения уменьшилось в четыре раза. Спикер объяснила такую статистику вакцинацией.

На прошлой неделе Роспотребнадзор по республике на запрос о завозных случаях инфекционных заболеваний дал однозначный ответ: «Завозные случаи инфекционных болезней среди жителей региона, вернувшихся из туристических стран, за последний месяц не зарегистрированы». Подробнее о завозных заболеваниях — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева