В Татарстане снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Зарегистрировано 9 239 случаев гриппа и ОРВИ

Фото: Реальное время

С 20 по 26 октября 2025 года в Татарстане зарегистрировано 9 239 случаев гриппа и ОРВИ, что на 8,6% ниже уровня предыдущей недели. По данным Управления Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

В рамках кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 1 млн граждан, что составляет 38% от численности населения республики. Важно отметить, что иммунитет, формирующийся после прививки, сохраняется примерно 12 месяцев, поэтому ежегодная вакцинация является ключевым элементом профилактики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заболеваемость COVID-19 в регионе остается на стабильно низком уровне: за 43-ю неделю зарегистрировано всего 137 случаев, что соответствует уровню предыдущей недели.

Управление Роспотребнадзора призывает граждан активно вакцинироваться против гриппа. Профилактические прививки особенно рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений, включая тех, кто часто болеет ОРВИ, а также людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Также накануне Роспотребнадзор по республике на запрос о завозных случаях инфекционных заболеваний дал однозначный ответ: «Завозные случаи инфекционных болезней среди жителей региона, вернувшихся из туристических стран, за последний месяц не зарегистрированы». Подробнее о завозных заболеваниях — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина