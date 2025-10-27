Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение иностранных рабочих в 2026 году
Потребность в иностранной рабочей силе существует для реализации инфраструктурных проектов, включая проекты в ОЭЗ «Алабуга»
Минтруд России предложил установить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в размере 278,9 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.
Для сравнения, квота на 2025 год составляет 234,9 тыс. человек.
Квота формируется на основе заявок работодателей, одобренных на региональном и федеральном уровнях, и часть ее выделяется для продления разрешений уже работающим иностранным гражданам.
— При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу, — пояснили в пресс-службе.
По данным Минтруда, основными странами, из которых привлекаются работники по квоте, являются Китай, Турция, Индия, Сербия и другие государства с визовым режимом. В связи с реализацией инвестиционных проектов увеличился спрос на такие профессии, как монтажник технологических трубопроводов, арматурщик, бетонщик, электросварщик ручной сварки и другие.
В Минтруде отметили, что квоты запрашиваются для проектов в различных отраслях. Речь идет о строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Малмыжское». Кроме того, потребность в иностранной рабочей силе существует для реализации инфраструктурных проектов, включая проекты в ОЭЗ «Алабуга».
