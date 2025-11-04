Российских ватерполистов допустили к международным турнирам с 2026 года
Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, однако им будет запрещено ассоциировать себя с Россией
Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить российских ватерполистов к участию в международных турнирах начиная с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, однако им будет запрещено ассоциировать себя с Россией. Это означает, что на турнирах ватерполисты не смогут использовать национальную символику и флаг.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение разрешить российским саночникам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
