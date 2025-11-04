Блогера Гусейна Гасанова повторно объявили в розыск

Причина переобъявления Гасанова в розыск связана с новыми обвинениями

Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов: как сообщили агентству ТАСС, его повторно объявили в розыск в связи с возбуждением нового уголовного дела.

По информации правоохранительных органов, причина переобъявления Гасанова в розыск связана с новыми обвинениями, однако подробности пока не раскрываются. В базе розыска МВД России указано, что Гасанов разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Напомним, что 14 мая Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 174 УК России, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год Гасанов не уплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. В результате он был объявлен в международный розыск.

Гусейн Гасанов известен как российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курсов по ведению бизнеса. По данным открытых источников, он проживает за пределами России, что затрудняет его возможное задержание и дальнейшее судебное разбирательство. Напомним, что Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании 20 млн рублей, покинул Россию в конце февраля 2025 года.



Анастасия Фартыгина