Житель Челнов предстанет перед судом за смертельное избиение супруги

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги. По версии следствия, инцидент произошел утром 10 июля 2025 года в доме семьи, сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана.

В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес 34-летней женщине множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате полученных травм потерпевшая скончалась через три дня.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Анастасия Фартыгина