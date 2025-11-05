Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов
Днем местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15—18 м/с. Утром ожидается порядка +3 градусов, днем — от +2 до +7 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».