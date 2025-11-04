Новости общества

Владимир Путин учредил в России два новых праздника

09:58, 04.11.2025

День коренных малочисленных народов — 30 апреля, и день языков народов страны — 8 сентября

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин учредил два новых госпраздника. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

  • Согласно указу, День языков народов России будет отмечаться ежегодно 8 сентября. Его учреждение направлено на сохранение и поддержку языкового многообразия страны.
  • Второй новый праздник — День коренных малочисленных народов России — установлен на 30 апреля. Целью его создания является сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры этих народов.

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

Анастасия Фартыгина

