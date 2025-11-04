В Казани в крестном ходе приняло участие 7 тыс. человек

Шествие прошло в честь дня Казанской иконы Божией Матери

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана состоялся многотысячный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, в котором приняли участие около 7 тыс. человек. Шествие прошло в честь дня Казанской иконы Божией Матери.

Утром несколько тысяч верующих собрались у стен Благовещенского собора Казанского кремля, откуда началось шествие. Далее участники крестного хода с особо чтимым списком чудотворного образа проследовали по историческому центру города.

Завершился крестный ход у стен Казанского Богородицкого монастыря, места обретения главной православной святыни Казани. Здесь был совершен Параклисис — молебное пение Пресвятой Богородице. После этого в Казанском кафедральном соборе началось праздничное богослужение, которое совершил сонм архипастырей Русской православной церкви.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери совершается два раза в год: 21 июля, в день обретения святыни, и 4 ноября — в День народного единства. Именно 4 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского, шедшее в бой с Казанской иконой, одолело польских интервентов.

Казанская икона Богоматери славится своими чудесами, православные верят, что она исцеляет от болезней и помогает в жизненных невзгодах. Согласно преданию, образ был найден в земле в 1579 году, после того как Богоматерь явилась во сне Матроне — дочери казанского стрельца. Позже на месте обретения святыни был построен собор Казанской иконы Божией Матери.

Оригинальная икона была похищена в 1904 году, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. В советское время Казанский собор был разрушен, но в 2021 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил его воссозданную точную копию. Сегодня в нем хранится список с явленного образа, который также считается чудотворным.

Анастасия Фартыгина