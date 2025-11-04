В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе

По предварительным данным, никто из пяти работников, находившихся в цехе в момент происшествия, не пострадал

На нефтехимическом заводе АО «СНХЗ» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки. По предварительным данным, никто из пяти работников, находившихся в цехе в момент происшествия, не пострадал. Об этом сообщила городская администрация.

Все экстренные службы привлечены к ликвидации последствий инцидента. Причины взрыва в настоящее время выясняются, специалисты проводят осмотр территории и оценку масштабов повреждений.

Этот инцидент произошел на фоне сообщения Минобороны России о том, что в течение прошедшей ночи над территорией Башкортостана были сбиты два беспилотника.

Анастасия Фартыгина