Российские ПВО за ночь сбили 85 украинских БПЛА

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 40 БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи с 3 на 4 ноября перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, атака происходила в период с 23:30 мск 3 ноября до 07:00 мск 4 ноября. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 40 БПЛА.

Еще 20 беспилотников были сбиты над территорией Нижегородской области, 10 — над Белгородской областью, шесть — над Курской областью и четыре — над Липецкой областью. По два украинских БПЛА перехвачено над Волгоградской областью и Башкортостаном, а один беспилотник — над Саратовской областью.



Анастасия Фартыгина