В Зеленодольском районе запланированы дорожные работы на 66 млн рублей

В рамках работ планируется обновление пяти автомобильных дорог в различных частях района и выкладка новых тротуаров

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе Татарстана планируется проведение широкого спектра дорожных работ на различных объектах района. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Заказчиком является исполком Зеленодольска.

Основные направления работ включают ремонт и устройство автомобильных дорог, а также обустройство сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется ремонт дорог в городе Зеленодольске на улицах Белинского, Гастелло, Гайдара, Энгельса, а также на улице Дачной в поселке Грузинский. В рамках проекта предусмотрено устройство новых тротуаров возле важных социальных объектов: около лицея №14 на улице Тургенева, детского сада «Аленка» в пгт Васильево, а также возле остановки на проспекте Строителей.

Также планируется устройство заездных карманов на улицах Энгельса, Рогачева и Сайдашева. Кроме того, в программу включены работы по ремонту парковок и проездов, в том числе возле дома №4 на улице Королева.

Согласно документам, работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года, а первоначальная цена госконтракта составляет 66 млн рублей.

Наталья Жирнова