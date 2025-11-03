ГАИ Казани опубликовала расписание ограничений движения на 3 и 4 ноября
Дороги будут закрыты с 19:00 3 ноября и до 9:30 4 ноября
Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем телеграм-канале расписание ограничений движения на 3 и 4 ноября. Дороги будут закрыты с 19:00 3 ноября и до 9:30 4 ноября. Это связано с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери.
Ограничения движения будут действовать:
- с 19:00 3 ноября до 09:30 4 ноября
ул.Миславского, от ул.К.Маркса до ул.Б.Красная;
- с 07:00 до 09:30 4 ноября
ул.Б.Красная, от ул.Япеева до ул.Батурина;
- 07:00 4 ноября с открытием движения по мере прохождения крестного хода по проезжей части (ориентировочно в 09.30):
ул.Кремлевская, от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая;
съезда с пл.Первого Мая, от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная;
ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;
съезда с пл.Тысячелетия на ул.Батурина;
съезда с ул.Батурина на Кремлёвскую дамбу;
ул.Батурина, от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского;
ул.К.Маркса, от ул.Япеева до ул.Батурина;
ул.Япеева, от ул.Дзержинского до ул.Б.Красная (при необходимости);
ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского.
Напомним, что в центре Казани изменятся схемы движения автобусов из-за Крестного хода.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».