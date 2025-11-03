Новости общества

ГАИ Казани опубликовала расписание ограничений движения на 3 и 4 ноября

14:19, 03.11.2025

Дороги будут закрыты с 19:00 3 ноября и до 9:30 4 ноября

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Казани

Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем телеграм-канале расписание ограничений движения на 3 и 4 ноября. Дороги будут закрыты с 19:00 3 ноября и до 9:30 4 ноября. Это связано с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери.

Ограничения движения будут действовать:

  • с 19:00 3 ноября до 09:30 4 ноября

    ул.Миславского, от ул.К.Маркса до ул.Б.Красная;
  • с 07:00 до 09:30 4 ноября

    ул.Б.Красная, от ул.Япеева до ул.Батурина;
  • 07:00 4 ноября с открытием движения по мере прохождения крестного хода по проезжей части (ориентировочно в 09.30):

    ул.Кремлевская, от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая;
    съезда с пл.Первого Мая, от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная;
    ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;
    съезда с пл.Тысячелетия на ул.Батурина;
    съезда с ул.Батурина на Кремлёвскую дамбу;
    ул.Батурина, от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского;
    ул.К.Маркса, от ул.Япеева до ул.Батурина;
    ул.Япеева, от ул.Дзержинского до ул.Б.Красная (при необходимости);
    ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского.

Напомним, что в центре Казани изменятся схемы движения автобусов из-за Крестного хода.

Наталья Жирнова

