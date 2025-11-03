В Татарстане будут судить руководителя за гибель работника при высотных работах

Работник упал с высоты 12 метров в люк резервуара для хранения нефтепродуктов

Фото: Динар Фатыхов

В СК завершили расследование трагического инцидента, произошедшего в Черемшанском районе республики. По данным следствия, 9 июля 2025 года местный житель допустил серьезное нарушение правил охраны труда.

Руководитель разрешил выполнять высотные работы на объекте человеку, который не прошел обучение на стропальщика. В результате допущенных нарушений работник упал с высоты 12 метров в люк резервуара для хранения нефтепродуктов. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — пострадавший скончался в тот же день в больнице.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Ранее мастера элеватора в Челнах оштрафовали за смертельное нарушение безопасности. В июне 2024 года двое рабочих предприятия занимались зачисткой шнека в силосном корпусе.



Наталья Жирнова