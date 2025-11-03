Накопительные взносы по военной ипотеке увеличат до 411 тыс. рублей

Такие изменения планируют ввести в 2026 году

Фото: Михаил Захаров

Правительство России предложило увеличить размер накопительного взноса на каждого военнослужащего — участника ипотечной программы в 2026 году до 411 тыс. рублей, сообщют РИА «Новости». Агентство ссылается на проект федерального бюджета на период 2026—2028 годов, внесенный правительством в Госдуму.

Накопительный взнос формируется ежегодно на специальном счете участника ипотечной системы и используется для первоначального платежа по кредиту на жилье. В настоящее время сумма взноса установлена на уровне 395 тыс. рублей. Военная ипотека предусматривает полное покрытие расходов по жилищному займу государством, если участник продолжает службу в армии. Участниками программы могут стать военные, отработавшие минимум три года службы.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

— Установить в 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 411 184,9 рубля, — указано в материалах проекта.

Напомним, что с 1 января для участников СВО в России введут отдельный вид соцконтракта. Ключевой особенностью этого социального контракта станет то, что он будет заключаться с участниками СВО без оценки среднедушевого дохода.

Наталья Жирнова