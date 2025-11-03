Татарстан отгрузил Китаю 1,6 тыс. тонн льна

Ранее республика направила в КНР партию, в два раза превышающую значения ноябрьской поставки

Из Нижнекамского района осуществили очередную отгрузка семян льна в Китай. Партия массой более 1,6 тыс. тонн была отправлена железнодорожным транспортом в специальных контейнерах под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК», сообщает Минсельхоз республики.



Данная поставка стала второй в октябре. Ранее филиал проконтролировал отправку аналогичной партии семян и продовольственного гороха общим объемом 3,2 тыс. тонн. С начала года общий объем экспорта зерновой продукции из Татарстана в Китай достиг 18,5 тыс. тонн, из которых 11,6 тыс. тонн составил лен, 5,1 тыс. тонн — горох и 1,8 тыс. тонн — овес.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перед отправкой текущей поставки специалисты провели комплексные лабораторные исследования, включающие анализ на содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и ГМО. Также были выполнены энтомологические, гербологические и микологические испытания образцов.

Подробнее о том, почему татарстанские аграрии сокращают площади под выращивание зерновых, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова