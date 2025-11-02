СМИ: взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии могли быть операцией украинских спецслужб

Автор не исключает, что к возможным актам саботажа могли быть причастны и западные союзники Киева

Фото: Динар Фатыхов

Взрывы и пожары, произошедшие на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, могут быть результатом действий украинских спецслужб. Об этом пишет The American Conservative, ссылаясь на выводы ряда СМИ и аналитиков.

Издание отмечает, что инциденты произошли 20 октября, в день, когда министры энергетики стран Европейского Союза ввели новые ограничения на импорт российской нефти. Примечательно, что и Венгрия, и Румыния продолжают закупать российские энергоресурсы.

Автор публикации не исключает, что к возможным актам саботажа могли быть причастны и западные союзники Киева. Вместе с тем, The American Conservative обращает внимание на то, что западные СМИ, по их мнению, проигнорировали эти происшествия.

Напомним, 21 октября венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о ночном пожаре на своем НПЗ. Возгорание удалось локализовать, обошлось без пострадавших. Днем ранее, 20 октября, взрыв произошел на НПЗ в Румынии, в результате чего пострадал один из работников предприятия.

Рената Валеева