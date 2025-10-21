В Венгрии загорелся нефтеперерабатывающий завод, использующий российскую нефть

«Венгрия надежно снабжена топливом», — заверил глава правительства

Фото: Динар Фатыхов

Минувшей ночью на крупнейшем в Венгрии нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Сазхаломбатте (область Пешт), расположенном примерно в 30 км к югу от Будапешта на берегу Дуная, произошел сильный пожар. Инцидент может привести к приостановке работы предприятия, использующего преимущественно российскую нефть.

Как сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителей местных властей, пожар затронул производственные мощности завода.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оперативно отреагировал на ситуацию, проведя утром консультации с руководством MOL и министром внутренних дел Шандором Пинтером. «Венгрия надежно снабжена топливом», — заверил глава правительства. Он также пообещал, что «обстоятельства пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте будут тщательно расследованы».

В свою очередь, компания MOL подтвердила, что пожар затронул производство, однако нехватки топлива в стране не ожидается.

— В предстоящий период мы сосредоточимся на внутренних поставках, а также рассмотрим возможность использования стратегических запасов. Однако пока неясно, когда будет принято решение по этому вопросу и в какой степени может возникнуть необходимость в их использовании, — проинформировала компания.

Ранее руководитель MOL Жолт Хернади сообщал, что Венгрия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 30 дней и запасами топлива на 45 дней.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дунайский НПЗ в Сазхаломбатте исторически был спроектирован под использование российского сырья, но в последние три года, в связи с санкциями Евросоюза против России, начал поэтапный переход на другие сорта нефти. Венгрия продолжает получать нефть из РФ по южной ветке трубопровода «Дружба».

Мэр Сазхаломбатты Михай Везер сообщил, что пожар удалось локализовать, однако его тушение на территории завода продолжается.

Рената Валеева