В России предложили внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников

Это позволит молодому поколению безопасно ориентироваться в современных цифровых реалиях и эффективно противостоять киберугрозам

Фото: Артем Дергунов

В России необходимо создать и внедрить национальную программу цифровой грамотности для учащихся школ, которая бы в игровой форме обучала детей распознавать уловки мошенников. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, сообщает ТАСС.

Данная инициатива может быть успешно реализована на базе общеобразовательных школ и детских технопарков.

— Стоит внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников, где детей в игровом форме учат распознавать фишинг, подозрительные звонки и сообщения, — пояснил Шейкин.

Ключевой задачей программы, как подчеркнул сенатор, является не ограничение доступа ребенка к цифровому миру, а формирование у него навыков осознанного и защищенного пользователя. Это позволит молодому поколению безопасно ориентироваться в современных цифровых реалиях и эффективно противостоять киберугрозам.

Рената Валеева