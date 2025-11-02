В России учредили новый профессиональный праздник — День сварщика

Праздничной датой выбрана последняя пятница мая

Фото: Реальное время

Российское правительство учредило новый профессиональный праздник — День сварщика, который будет отмечаться ежегодно в конце весны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чем сообщается на официальном сайте правительства.

Праздничной датой для сварщиков выбрана последняя пятница мая. Этот день уже давно неформально отмечался в профессиональном сообществе сварщиков, сейчас он обрел официальный статус.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Инициатива по установлению нового праздника исходила от представителей Национального агентства контроля сварки (НАКС), а также Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, которые обратились с соответствующим предложением в правительство.

Подписанным распоряжением Министерству промышленности и торговли поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом.

Минтруд России предложил установить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в размере 278,9 тыс. человек. В связи с реализацией инвестпроектов увеличился спрос на такие профессии, как монтажник технологических трубопроводов, арматурщик, бетонщик, электросварщик ручной сварки.

Рената Валеева