Спрос на студии в новостройках Казани вырос на 60% за год

По сравнению с III кварталом 2024 года интерес к новостройкам на платформе в целом вырос на 7%

Фото: Динар Фатыхов

Платформа «Авито Недвижимость» проанализировала первичный рынок жилья в III квартале 2025 года. Исследование показало, что в Казани спрос на студии в новостройках за год увеличился на 60%.

По сравнению с III кварталом 2024 года интерес к новостройкам на платформе в целом вырос на 7%, при этом студиями стали интересоваться на 21% чаще, а однокомнатными квартирами — на 12%.

Наибольший рост интереса к объектам первичного рынка зафиксирован в Воронеже (в 2,8 раза), Саратове (в 2,1 раза) и Кемерове (в 2 раза). За ними следуют Липецк (+90%), Омск (+79%), Красноярск (+73%), Самара (+71%) и Тверь (+64%). В Москве рост интереса прибавил 4%. Казань выделяется значительным ростом спроса именно на студии.

Общее предложение новостроек на «Авито Недвижимости» в России за год выросло на 34%, что превышает среднерыночные показатели. На платформе предложение увеличилось в 34 из 42 городов исследования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани за год выбор новостроек удвоился. Отдельно в городе значительно увеличилось предложение однокомнатных квартир (в 2,1 раза), двухкомнатных (в 2,1 раза), трехкомнатных квартир (+69%) и студий (в 2,5 раза).



Количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в III квартале 2025 года достигло 136,8 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. Выручка застройщиков составила 1,286 трлн рублей, показав рост на 21% в годовом сопоставлении.

Средняя цена «квадрата» в новостройках России в III квартале осталась на уровне 172 тыс. рублей. В пятерку самых дорогих городов вошли:

Сочи (481 тыс. руб./кв. м);

Москва (460 тыс. руб./кв. м);

Санкт-Петербург (250 тыс. руб./кв. м);

Казань (236 тыс. руб./кв. м);

Владивосток (202 тыс. руб./кв. м).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самая доступная недвижимость — в Смоленске (100 тыс. руб./кв. м), Липецке (102 тыс. руб./кв. м) и Ставрополе (105 тыс. руб./кв. м).

Напомним, что Татарстан стал одним из самых выгодных направлений для аренды посуточного жилья на новогодние праздники. Стоимость аренды квартиры в регионе практически не изменилась, по сравнению с прошлым годом, увеличившись всего на 1%.



Анастасия Фартыгина