Татарстан вошел в топ регионов по доступной аренде жилья на новогодние праздники

В среднем аренда жилья в Татарстане обойдется в 6 700 рублей за сутки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из самых выгодных направлений для аренды посуточного жилья на новогодние праздники. Согласно данным платформы «Авито Путешествия», стоимость аренды квартиры в регионе практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, увеличившись всего на 1%.

При этом в других регионах России цены демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, в Свердловской области стоимость аренды снизилась на 22%, в Карачаево-Черкесии — на 17%, а в Башкортостане — на 14%. В то же время в Новосибирской и Тюменской областях цены выросли на 3%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предложение арендного жилья в Татарстане увеличилось на 15%, что делает регион привлекательным для путешественников, планирующих провести новогодние каникулы в республике. Средняя продолжительность бронирования в регионе составляет 4 ночи.

Среди трендов раннего бронирования также отмечается рост интереса к загородной недвижимости. В Московской области цены на аренду загородных домов снизились на 37%, во Владимирской области — на 27%, а в Краснодарском крае — на 24%.



Однако Татарстан не вошел в топ-5 направлений для новогодних путешествий в этом году. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.

Анастасия Фартыгина