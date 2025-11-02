Около 17 млн россиян досрочно получили пенсии и пособия перед ноябрьскими праздниками

Среди получателей более 9 млн человек — это пенсионеры, около 7,9 млн человек и семьи, получающие единое пособие и иные выплаты на детей

Фото: Артем Дергунов

Соцфонд России осуществил досрочную выплату пенсий и пособий, дата которых совпадала с ноябрьскими праздничными днями. Как сообщил глава ведомства Сергей Чирков, в общей сложности выплаты получили около 17 млн граждан.

Среди получателей более 9 млн человек — пенсионеры, порядка 7,9 млн человек и семьи, получающие единое пособие и иные выплаты на детей. Кроме того, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве были перечислены более чем тысяче граждан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Чирков подчеркнул, что вся необходимая документация для доставки средств была подготовлена в полном объеме и своевременно направлена в кредитные и почтовые организации. В настоящее время региональные отделения Социального фонда ведут оперативный контроль за тем, чтобы денежные средства в полном объеме зачислялись на счета граждан в банках.

Напомним, что минимальная дневная выплата по больничному в России в 2026 году составит от 873 рубля. Это связано с индексацией минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%.

Наталья Жирнова