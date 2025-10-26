Минимальная дневная выплата по больничному в России в 2026 году составит от 873 рублей

Это связано с индексацией минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%

Фото: Артем Дергунов

Минимальный размер дневной выплаты по больничному листу в России без учета районных коэффициентов в 2026 году не будет ниже 873—967 рублей. Это связано с индексацией минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7%, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

В текущем 2025 году минимальный размер больничного за день для месяцев из 31 дня составляет 723 рубля, для месяцев из 30 дней — 748 рублей, а в феврале — 801 рубль.

— Этот показатель напрямую зависит от МРОТ. Индексация МРОТ на 20,7% прямо пропорционально увеличит этот минимум. Таким образом, в 2026 году дневная выплата по больничному не может быть ниже 873—967 рублей без учета районных коэффициентов, — пояснил Ляшок.

Повышение МРОТ в 2026 году, которое опередит инфляцию, достигнет 27 093 рублей в месяц, что затронет более 4,5 миллиона россиян. Ляшок также отметил, что МРОТ устанавливает минимальный размер не только больничных, но и отпускных, а также пособий по уходу за ребенком.

Анастасия Фартыгина