В Азнакаево выявили массовые нарушения законов об охране природы

21:11, 01.11.2025

Из 74 земельных участков в гаражном обществе «Юлдаш» 35 находятся в неудовлетворительном состоянии

Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

В городе Азнакаево при проведении авиаобследования инспекторы обнаружили серьезное нарушение экологического законодательства. Несанкционированные свалки были выявлены в гаражном обществе «Юлдаш», сообщает Минэкологии Татарстана.

Проверка показала, что из 74 земельных участков в гаражном кооперативе 35 находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь заброшенных и захламленных территорий превышает 200 квадратных метров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По результатам проверки владельцам проблемных участков направлены официальные извещения о привлечении к административной ответственности. Собственники будут наказаны по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. За допущенные нарушения каждому из 35 владельцев грозит штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей.

Ранее УК «Әйбәт» оштрафовали за задержку включения тепла в домах Нижнекамска.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

