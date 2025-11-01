В Азнакаево выявили массовые нарушения законов об охране природы
Из 74 земельных участков в гаражном обществе «Юлдаш» 35 находятся в неудовлетворительном состоянии
В городе Азнакаево при проведении авиаобследования инспекторы обнаружили серьезное нарушение экологического законодательства. Несанкционированные свалки были выявлены в гаражном обществе «Юлдаш», сообщает Минэкологии Татарстана.
Проверка показала, что из 74 земельных участков в гаражном кооперативе 35 находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь заброшенных и захламленных территорий превышает 200 квадратных метров.
По результатам проверки владельцам проблемных участков направлены официальные извещения о привлечении к административной ответственности. Собственники будут наказаны по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. За допущенные нарушения каждому из 35 владельцев грозит штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей.
