Искусственный интеллект может принести российскому ретейлу 160 млрд рублей

Однако эксперты отрасли высказывают определенные сомнения относительно реалистичности таких прогнозов

Российские компании розничной торговли и электронной коммерции могут получить большой экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта. По оценкам консалтинговых компаний «Яков и партнеры» и Nielsen, к 2030 году внедрение ИИ может принести отрасли до 160 млрд рублей годовой прибыли, сообщают «Известия».

Особенно перспективным видится сегмент потребительских товаров, где ожидается получение прибыли в размере 60—100 млрд рублей ежегодно. Исследователи также отмечают, что внедрение роботизированных систем способно повысить операционную прибыль компаний в сфере розничной торговли и производства потребительских товаров более чем на 10%.

Однако эксперты отрасли высказывают определенные сомнения относительно реалистичности таких прогнозов. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, достижение подобных показателей роста представляется сложным для компаний розничного бизнеса. Он считает такие результаты более вероятными для банковского сектора или крупных маркетплейсов.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров также полагает, что оценка эффективности цифровизации в 10% операционной прибыли может быть завышенной. По его мнению, подобные показатели достижимы только для крупнейших игроков рынка.

