В России установлен рекорд по возврату монет в обращение

За время проведения октябрьской кампании в оборот вернулось более 56 млн монет

Фото: Артем Дергунов

В России завершилась очередная «Монетная неделя», которая принесла рекордные показатели с момента запуска акции в 2023 году. За время проведения октябрьской кампании в оборот вернулось более 56 млн монет общей суммой почти 245 млн рублей, сообщает Центробанк России.

За весь период проведения акции жители страны вернули в обращение свыше 215 млн монет на общую сумму около 956 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 962 тонны, что сопоставимо с годовым объемом выдачи монет кассовым центром Банка России в Москве.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Центробанк уточнил, что некоторые финансовые учреждения и торговые организации продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет даже после официального завершения акции.

Ранее в ЦБ заявили, что цифровой рубль не изменит объем денежной массы в стране.

Наталья Жирнова