ЦБ: цифровой рубль не изменит объем денежной массы в стране

При переводе средств в цифровую форму происходит лишь техническая замена записей в банковских системах

Центробанк России представил официальное разъяснение о механизме внедрения цифрового рубля в экономику страны. По данным регулятора, переход на новую форму денег не приведет к изменению общего объема денежной массы в стране.

Как пояснили в ЦБ, при переводе средств в цифровую форму происходит лишь техническая замена записей в банковских системах. Для владельца процесс выглядит как перемещение средств с обычного банковского счета в цифровой кошелек на платформе Банка России.

— Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями, — сказано в сообщении регулятора.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным ЦБ, деньги, находящиеся в банкоматах, кассах и хранилищах банков, не участвуют в экономических операциях и не учитываются в составе денежной массы до момента их выдачи клиенту. Цифровой рубль будет введен как дополнительная форма национальной валюты, эквивалентная наличным и безналичным рублям. Каждая единица цифрового рубля получит уникальный цифровой код.

Внедрение новой формы денег позволит оптимизировать процесс денежных переводов и повысить прозрачность использования государственных средств. Массовый запуск цифрового рубля запланирован на осень 2026 года.

Ранее Эльвира Набиуллина поблагодарила Татарстан за вклад в развитие цифрового рубля. Она подчеркнула, что цифровой рубль станет эффективным инструментом для управления финансами субъектов России.

Наталья Жирнова