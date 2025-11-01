Тысячи казанцев лишены права участвовать в заочных собраниях собственников
Семь управляющих компаний не выполняют необходимые требования для обеспечения такой возможности жильцам
Более 1,6 тыс. многоквартирных домов Казани столкнулись с проблемой невозможности проведения общих собраний собственников в заочной форме. Причина кроется в бездействии управляющих компаний, которые не выполнили необходимые требования по внесению данных в единую федеральную платформу, сообщает госжилинспекция города.
УК не внесли кадастровые номера домов и квартир в систему ГИС ЖКХ или не связали их с базой Росреестра, что сделало невозможным проведение заочных голосований.
Согласно сообщению инспекции, заочная форма собрания имеет ряд существенных преимуществ. Она обеспечивает честные выборы, поскольку подделать результаты голосования практически невозможно без доступа к личному кабинету собственника. Кроме того, собственники получают возможность участвовать в принятии решений, не покидая своего жилья, даже находясь в командировке.
Среди управляющих компаний, допустивших нарушения, оказались:
- «УК ЖКХ Московского района» (363 дома);
- «УК «Заречье» (237 домов);
- «УК Вахитовского района» (223 дома);
- «УК ЖКХ Авиастроительного района» (174 дома);
- «УК «Уютный дом» (143 дома);
- «УК «Меридиан» (134 дома);
- «Уютсервис групп» (120 домов);
- «УК «Азино-сервис» (110 домов).
