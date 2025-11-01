Проект первой ветроэлектростанции в Татарстане прошел проверку комитетом по охране ОКН
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год
В Буинском районе Татарстана появится новая ветроэлектростанция под названием «Свияжская ВЭС». Проект успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу, заказчиком которой выступило ПАО «Форвард Энерго».
Согласно материалам программы развития электроэнергетических систем России на период 2026—2031 годов, планируемая мощность новой ветроэлектростанции составит 268,8 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год.
Строительство ветроэлектростанции является частью масштабного плана развития энергетической инфраструктуры региона. Ранее сообщалось, что в Татарстане усилят борьбу с нелегальным майнингом.
